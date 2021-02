Foot - OM

OM/PSG : Alvaro, revanche... Neymar est attendu à Marseille !

Publié le 7 février 2021 à 19h45 par La rédaction

À quelques heures du Classique entre l'OM et le PSG, Djibril Cissé s'est exprimé sur le duel tant attendu entre Neymar et Alvaro Gonzalez.

Alors que l'OM, en pleine crise sportive et administrative, s'apprête à accueillir le PSG ce dimanche au Vélodrome (21h), tous les yeux seront rivés sur la confrontation entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le premier affrontement entre l'OM et le PSG cette saison avait vu une altercation notoire entre les deux joueurs au mois de septembre, puis la rencontre lors du Trophée des Champions avait donné l'occasion au défenseur marseillais de donner plusieurs coups de vice à l'attaquant parisien. Djibril Cissé, l'ancien attaquant de Marseille, a donné son avis sur l'antagonisme entre les deux joueurs.

« J’ai hâte de voir Alvaro mettre des petits coups à Neymar »