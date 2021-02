Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Ce souhait impossible affiché pour Neymar et Alvaro Gonzalez !

Publié le 7 février 2021 à 10h45 par La rédaction

Entre Neymar et Alvaro Gonzalez, ce n'est clairement pas une histoire d'amour. Face à ces tensions qui renvoient une image des plus négatives, Luis Fernandez aimerait que les deux joueurs finissent par faire la paix

À quelques heures du Classique, l'une des clés de ce match, qui risque d'être surveillé de toute part, n'est autre que le duel entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Et pour cause, depuis la confrontation entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en septembre dernier, qui s'était achevée sur une victoire phocéenne au Parc des Princes (1-0), les deux joueurs ne cessent de s'affronter, sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. L'élément déclencheur de tout cela ? Les accusations de Neymar envers Alvaro Gonzalez, selon lesquelles le Marseillais aurait proféré des insultes à caractère raciste à son encontre. S'en sont suivis une victoire du PSG face à l'OM (2-1) dans le cadre du Trophée des Champions ainsi que des échanges houleux sur Twitter . Il y a quelques jours encore, le Brésilien plaisantait encore d'une blague impliquant le défenseur marseillais. Alors que les tensions ne semblent pas être retombées, certains aimeraient malgré tout que les deux hommes finissent par enterrer la hache de guerre. C'est notamment le cas d'un certain Luis Fernandez.

«Ce que je souhaiterais pour dimanche, c’est qu’Alvaro et Neymar puissent se serrer la main et qu’ils puissent être des hommes»