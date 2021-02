Foot - PSG

PSG : OM, Barcelone... Pochettino met les choses au clair avant le Classique !

Publié le 6 février 2021 à 19h15 par A.D.

Ce dimanche, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OM pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Avant de disputer ce Classique, Mauricio Pochettino a expliqué que ce choc n'était en aucun cas une préparation en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Alors qu'il a pris place sur le banc du PSG au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino s'apprête déjà à vivre un deuxième Classique en tant qu'entraineur. Après la victoire parisienne face à l'OM le 13 janvier au Trophée des Champions (2-1), les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent ce dimanche au Stade Vélodrome. A tout juste 10 jours du choc face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG pourrait se servir du duel face à l'OM pour préparer au mieux ce rendez-vous. Toutefois, Mauricio Pochettino ne l'entend pas de cette oreille. Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraineur du PSG a expliqué que les rencontres face à l'OM et le Barça étaient totalement distinctes.

«L’OM, c’est un Clasico, c’est spécial, Barcelone, c’est un autre contexte»