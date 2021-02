Foot - PSG

PSG/OM : Marquinhos glisse un incroyable tacle à Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 février 2021 à 5h15 par T.M.

A quelques jours du Classico entre l’OM et le PSG, Marquinhos n’a pas manqué de critiquer Alvaro Gonzalez.

Le 13 janvier dernier, le Trophée des Champions voyait s’opposer le PSG et l’OM. Et la rencontre a notamment été marquée par les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez suite à la polémique raciste de septembre dernier. Et entre les deux joueurs, cela a de nouveau chauffé à la fois sur et en dehors du terrain. Pendant le match, Alvaro Gonzalez a notamment multiplié les fautes grossières sur le Brésilien. Un style qui n’est pas du tout celui de Marquinhos, qui n’a pas manqué de tacler son homologue marseillais.

« L’intimidation, c’est pas mon truc »