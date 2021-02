Foot - PSG

PSG : Carnaval, anniversaire… L’énorme punchline de Mbappé à Neymar !

Publié le 3 février 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont très proches au PSG, cela donne lieu à quelques chambrages de l’un à l’autre.

En 2017, le PSG a frappé fort avec l’arrivée de Neymar puis de Kylian Mbappé. Depuis, les deux étoiles entretiennent une relation très proche sur et en dehors des terrains. D’ailleurs, dans une dernière interview accordée à Sept à Huit , le Brésilien avait fait passer un message fort sur son coéquipier : « Nous avons une relation de frères. Moi je suis l’ainé, nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle « Golden Boy » parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme ».

« Faudra trouver autre chose pour aller au carnaval »