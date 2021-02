Foot - PSG

PSG - Clash : Le nouveau chambrage de Neymar contre Dortmund !

Alors que le community manager du compte Twitter du Borussia Dortmund s'est permis de lancer une pique au PSG après sa défaite contre Lorient, Neymar s’est chargé de répondre au tweet de l’écurie allemande ce lundi.

En mars dernier, juste avant l’instauration du premier confinement en France, le PSG réalisait une grande performance en parvenant à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Battus 2-1 à l’aller, les Parisiens sont parvenus à renverser la vapeur lors du match retour au Parc des Princes en s’imposant 2-0. Et après ce résultat obtenus, Neymar et ses coéquipiers ne sont pas privés de chambrer l’écurie allemande, qui avait notamment posté un tweet à l’encontre du PSG qui expliquait que le Borussia Dortmund n’achetait pas de superstars mais qu’il les créait. Plus encore, les joueurs du PSG s’étaient aussi attaqués à Erling Braut Haaland en mimant sa célébration à l’issue de la rencontre.

« Vous vous souvenez ? »

Et si plusieurs mois ont passé, il semblerait que le club allemand n’ait pas digéré ce chambrage de la part du club parisien. En effet, tandis que les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés à Lorient ce dimanche (3-2), le compte Twitter de l’écurie bretonne a logiquement posté une image de la célébration de ses joueurs au sortir de la rencontre. Sur celle-ci, on peut voir Yoane Wissa célébrer de la même manière qu’Erling Braut Haaland, chose qu’il fait fréquemment. Seulement voilà, le Borussia Dortmund n’a pu s’empêcher de rebondir sur ce tweet en le citant et en écrivant « Ce qui se passe … » en guise de commentaire. Seulement voilà, très actif sur le réseau social ces derniers jours, Neymar n’est pas passé à côté de ce tacle de l’écurie allemande et s’est chargé d’y répondre en postant en réponse une photo de sa célébration du mois de mars dernier, mimant là-aussi celle du Norvégien. De plus, l’international brésilien de 28 ans s’est aussi chargé d'effectuer un petit rappel mémoriel en référence à la défaite du club de la Ruhr, écrivant « vous vous souvenez ? » dans son tweet.