PSG : Angel Di Maria envoie un message fort après la défaite à Lorient !

Publié le 31 janvier 2021 à 19h20 par La rédaction

Ce dimanche, le PSG s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (3-2). Une défaite plus que surprenante pour les joueurs de Mauricio Pochettino. Angel Di Maria a tenu à s’excuser après la rencontre.