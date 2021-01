Foot - PSG

PSG : La réaction de Mauricio Pochettino après sa première défaite à Paris !

Publié le 31 janvier 2021 à 18h05 par La rédaction

Alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse de Lorient (3-2) ce dimanche dans les arrêts de jeu, Mauricio Pochettino a tenu à dédramatiser son premier revers avec l'écurie francilienne.