Foot - PSG

PSG - Polémique : Anniversaire, fête… Le coup de gueule de Neymar !

Publié le 31 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Alors que Neymar fêtera ses 29 ans le 5 février prochain, le joueur du PSG a tenu à mettre les choses au point face à certaines rumeurs.

Ces dernières années, Neymar a eu l’habitude de fêter son anniversaire grande pompe, organisant de grosses fêtes à Paris avec de nombreux invités. Alors que cela avait pour habitude de faire énormément parler dans les médias, cela sera-t-il encore le cas cette année ? Le 5 février prochain, le joueur du PSG aura 29 ans et selon certains échos en provenance de la presse brésilienne, il pourrait faire une fête et ce malgré le contexte sanitaire actuel. De quoi faire sortir Neymar de ses gonds, qui est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

« Il n’y aura pas de fête ! »