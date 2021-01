Foot - PSG

PSG : Ce témoignage fort de Neymar sur son enfance difficile !

Publié le 31 janvier 2021 à 23h50 par La rédaction

Neymar est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Le Brésilien a tenu à revenir sur son enfance difficile au Brésil, qui l’a motivé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.