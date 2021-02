Foot - PSG

PSG : Ce constat de Meunier sur Mbappé et Haaland !

Publié le 1 février 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont fréquemment comparés, Thomas Meunier s'est lui-aussi à adonné à cette comparaison, lui qui a eu la chance de côtoyer les deux hommes de près.

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont les deux attractions phares du mercato. Le premier est en fin de contrat en juin 2022 et réfléchit toujours à prolonger avec le PSG, tandis que l’autre écrase tout sur son passage en Bundesliga. Toutes les grosses écuries européennes voudraient ainsi s’attacher les services des deux attaquants. Le Real Madrid est notamment annoncé sur les deux dossiers, souhaitant se renforcer sur la durée après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en 2018. Mais Mbappé et Haaland ont atteint un niveau tel que les comparaisons entre les deux sont nombreuses. Thomas Meunier n’a donc pas laissé passer sa chance, puisqu’il a joué avec les deux joueurs.

« Kylian joue toujours au football aujourd'hui comme il le faisait quand il avait dix ans. [...] Erling agit plus en adulte. Il est moins talentueux, mais il travaille très dur »