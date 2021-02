Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé s’enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 1 février 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 février 2021 à 19h43

Alors qu’ils sont tous deux arrivés au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Kylian Mbappé s’est confié sur l’excellente relation qu’il entretient avec Neymar dans le vestiaire du club parisien.

La fenêtre estivale des transferts 2017 restera à jamais dans l’histoire du PSG. En effet, cet été là, les pensionnaires du Parc des Princes ont enregistré successivement les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, respectivement arrivés en provenance du FC Barcelone et de l’AS Monaco. Depuis, les deux attaquants font le bonheur du PSG, même s’il y a parfois eu des moments de moins bien. Cependant, malgré ces difficultés, Neymar et Kylian Mbappé répondent presque constamment présent et ont été les grands artisans des succès du club de la capitale depuis leur arrivée sur la scène française, même s’il leur reste encore à gagner la Ligue des Champions afin d’accomplir pleinement la tâche qui leur a été confiée à leur arrivée. Dans cette optique, après avoir échoué en finale en aout dernier contre le Bayern Munich, le PSG affrontera le FC Barcelone en huitièmes de finale cette saison.

« Il sait vraiment tout faire. Et mieux que tout le monde »

Le match aller aura lieu le 16 février prochain et, forcément, Neymar et Kylian Mbappé seront attendus au tournant. Le Brésilien surtout, puisque cette rencontre de prestige l’opposera à son ancien club. Mais à en croire le discours tenu par le numéro 7 du PSG dans un entretien accordé à France Football , il ne devrait pas y avoir de quoi s’inquiéter. En effet, au moment d’aborder les qualités de son coéquipier, Kylian Mbappé s’est montré pour le moins dithyrambique. « Il sait vraiment tout faire. Et mieux que tout le monde. Quand il arrive à Paris, il est au sommet de son art. C’est tellement plus que les raccourcis que l’on entend parfois sur lui. Ce n’est pas qu’un joueur qui va faire le spectacle et chambrer quand il y a 5-0. Lui sait être aussi efficace et spectaculaire à 0-0. Avant de se blesser, c’était du « sérieux » ce qu’il faisait. Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Ney, il comprend tout et tout de suite. Il ne fait pas partie de ceux qui comprennent avant. Lui, c’est un instinctif qui saisit tout sur l’instant. C’est aussi la marque des très grands », a lancé Kylian Mbappé.

« Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider »

Bien évidemment, tout ne repose pas sur Neymar au PSG. En effet, Kylian Mbappé apporte sa pierre à l’édifice. Les deux hommes ont d’ailleurs rapidement noué une bonne relation, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui aurait pu voir se produire une guerre d’égos entre les deux hommes. Mais fort heureusement, Kylian Mbappé a su comprendre quelle était sa place aux côtés de Neymar à son arrivée. « Pourquoi ça marché tout de suite nous deux ? Parce que j’ai toujours cru que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble. Et puis, c’était clair entre nous. Les statuts étaient établis d’entrée : Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider. Car, quand j’arrive, je ne suis qu’une étoile filante, qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui, et même derrière Cavani à l’époque », a-t-il indiqué.

« Neymar est un vrai bon garçon »