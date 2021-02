Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant l'OM, Pochettino fait une annonce sur l'état de Neymar !

Publié le 6 février 2021 à 15h15 par B.C.

Alors que Neymar souffre d’une gastro-entérite, Mauricio Pochettino s’est prononcé concernant la présence de son joueur sur la pelouse de l’OM ce dimanche.

Ce dimanche, le PSG se déplace à Marseille pour le Classique de la Ligue 1. L’OM s’était imposé à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes, tandis que les hommes de Mauricio Pochettino avaient pris leur revanche en début d’année lors du Trophée des Champions. Cette nouvelle confrontation entre les deux clubs est donc très attendue, mais un joueur pourrait se faire remarquer par son absence : Neymar. La star auriverde ne s’est pas entraînée ce samedi et souffre d’une gastro-entérite. Sa présence sur la pelouse du Vélodrome est donc incertaine, même si Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur son attaquant.

« On verra s'il est en état de jouer »