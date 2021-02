Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Marquinhos se prononce sur le clash entre Neymar et Alvaro Gonzalez !

Publié le 5 février 2021 à 1h15 par T.M.

Ce dimanche, à l’occasion du Classico entre l’OM et le PSG, Neymar et Alvaro Gonzalez vont à nouveau se retrouver. Alors que cela est tendu entre les deux joueurs, Marquinhos s’est livré sur ce différend.

Le 13 septembre dernier, le choc entre le PSG et l’OM avait été électrique. La rencontre avait notamment été émaillée par la polémique raciste soulevée par Neymar, qui aurait été insulté par Alvaro Gonzalez. Depuis, les deux joueurs ne cessent de se chercher sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. En effet, le 13 janvier dernier, lors du Trophée des Champions, cela avait à nouveau chauffé entre Neymar et Alvaro Gonzalez, qui avait multiplié les fautes grossières contre le Brésilien. Et ce dimanche, au Vélodrome, les deux joueurs seront à nouveau face à face.

« Si tu as besoin de mettre des coups aux attaquants… »