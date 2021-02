Foot - PSG

PSG : Un incroyable duo Benzema-Mbappe ? Le Graët met fin aux espoirs...

Publié le 7 février 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur la perspective de voir Karim Benzema et Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, Noël Le Graët se montre catégorique.

Absent de l'équipe de France depuis le mois d'octobre 2015, Karim Benzema pourrait pourtant participer aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo avec la sélection de Sylvain Ripoll. Son ancien agent, Karim Djaziri ouvrait d'ailleurs la porte à cette option : « Il n'a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, il irait tout de suite. Pourquoi pas reprendre Karim sur un match amical ». Mais Noël Le Graët jette clairement un froid à cette possibilité, tout en ajoutant qu'il en sera probablement de même pour Kylian Mbappé.

Benzema et Mbappé aux JO ? C'est non !