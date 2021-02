Foot - PSG

PSG : Le message de Marquinhos avant le Classique face à l'OM !

Publié le 5 février 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 5 février 2021 à 22h08

Le capitaine du PSG, Marquinhos, a assuré qu'il était fin prêt pour disputer le Classique face à l'OM ce dimanche.