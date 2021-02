Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo dézingue Mbappé et Neymar !

Publié le 2 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a chuté à la surprise générale dimanche sur la pelouse du FC Lorient, Daniel Riolo n’a pas manqué d’égratigner plusieurs stars de Mauricio Pochettino comme Kylian Mbappé et Neymar.

En déplacement sur la pelouse du FC Lorient dimanche, le PSG a affiché un visage peu reluisant sur le plan défensif, et s’est finalement incliné 3-2 chez les Merlus. Mais si l’arrière-garde de Mauricio Pochettino est logiquement pointée du doigt, certains éléments du secteur offensif ont également déçu les observateurs. Et sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a notamment critiqué Neymar et Kylian Mbappé pour leur performance avec le PSG.

« Mbappé a un gros problème »