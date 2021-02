Foot - PSG

PSG - Polémique : Racisme, Basaksehir... Les révélations de Presnel Kimpembe !

Publié le 4 février 2021 à 22h15 par A.M.

Quelques semaines après le match opposant le PSG à Istanbul Basaksehir, Presnel Kimpembe revient sur les évènements qui ont émaillé cette soirée suite aux propos racistes tenus par le quatrième arbitre de la rencontre.

Mal engagé dans son groupe de Ligue des Champions, le PSG a finalement réussi à inverser la tendance au point d'être en position de force pour obtenir la première place de sa poule au moment de recevoir Basaksehir le 9 décembre dernier pour le dernier match de la phase de groupes. Mais alors que les Parisiens se sont facilement imposés (5-1), ce match restera dans les annales pour une autre raison. En effet, à la 13e minute, les 22 acteurs de la rencontre décident de rentrer au vestiaire après que le quatrième arbitre a tenu des propos racistes à l'égard de Pierre Achille Webo, membre du staff du club turc. Un geste unanimement salué tant il était attendu. Et Presnel Kimpembe dévoile les coulisses de cette décision forte.

«Si on peut taper du poing sur la table, c'est le moment de le faire. Il fallait marquer le coup»