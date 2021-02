Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pointe du doigt Mauricio Pochettino !

Publié le 2 février 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG version Pochettino a connu sa première défaite, Pierre Ménès estime que le technicien argentin n'est pas exempt de tout reproche.

Après des débuts plutôt positifs sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a connu son premier accroc avec la défaite à Lorient dimanche (2-3). Un match que le PSG n'a pas maîtrisé mais que cela n'a pas empêché les Parisiens de mener 2 buts à 1 grâce à un doublé de Neymar sur penalty. Les Merlus ont finalement égalisé avant de prendre l'avantage en fin de match et grappiller les trois points. Et pour Pierre Ménès, Mauricio Pochettino a clairement sa part de responsabilité dans cette défaite, notamment à cause de son coaching, Rafinha et Moise Kean étant restés sur le banc.

«Voilà une première pierre dans le jardin du technicien argentin…»