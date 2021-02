Foot - PSG

PSG : Avant le Classique, Pochettino peut espérer une bonne nouvelle pour Neymar !

Publié le 6 février 2021 à 17h10 par Th.B.

Souffrant pourtant d’une gastro-entérite, Neymar devrait bel et bien être du voyage dimanche en marge de la confrontation entre l’OM et le PSG à Marseille. C’est l’information communiquée par Téléfoot La Chaîne qui n’a cependant pas assuré la présence de la star du PSG sur la feuille de match.

Alors qu’il a soufflé sa 29ème bougie vendredi, Neymar souffre d’une gastro-entérite qui serait susceptible de l’empêcher d’être en pleine possession de ses moyens dimanche et de ce fait, de participer au Classique face à l’OM. En effet, de passage en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son numéro 10, laissant le doute totalement planer sur sa présence, ou non. « Neymar souffre d'une gastro-entérite comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain. On espère qu'il aura récupéré. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on verra s'il est en état de jouer le match de demain ». Bien qu’il ne se soit pas entraîné en raison de son état, Neymar fera partie du groupe parisien pour le 100ème classique opposant le PSG et l’OM dimanche soir.

Neymar bien du voyage à Marseille !