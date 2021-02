Foot - OM

OM - Malaise : Olivier Ntcham au coeur d’un incroyable imbroglio !

Publié le 6 février 2021 à 11h30 par T.M.

Arrivé en début de semaine à l’OM, Olivier Ntcham est déjà passé par d’incroyables moments. Mais pour la recrue hivernale phocéenne, cela ne serait toujours pas terminé puisqu’un nouvel imbroglio le concerne.

Avec la vente de Morgan Sanson à Aston Villa, Pablo Longoria s’était mis en quête d’un nouveau milieu de terrain pour l’OM. Et après avoir exploré de multiples pistes, le « Head of Football » phocéen a finalement trouvé son bonheur du côté de l’Ecosse. En effet, dans les dernières heures du mercato hivernal, Olivier Ntcham a été prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow. Un renfort qui n’a pas manqué de créer de gros remous sur la Canebière. Tout d’abord, cette arrivée de Ntcham a suscité la colère chez certains fans phocéens, qui sont aller déterrer certaines phrases du Français qui se disait alors fan du PSG. Forcément, pour un nouveau joueur de l’OM, ça ne le fait pas trop. Mais surtout, cette arrivée a engendré la grosse colère d’André Villas-Boas et le terrible tremblement de terrain qui a suivi. S’étant opposé à cette opération, l’entraîneur phocéen a tout de même vu Pablo Longoria boucler le renfort d’Olivier Ntcham. Remonté, Villas-Boas avait alors lâché une bombe en conférence de presse, expliquant avoir remis sa démission à sa direction suite à ce différend sportif.

Jouera ? Ne jouera pas ?