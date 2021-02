Foot - OM

OM - Polémique : Mandanda interpelle les supporters après les actes de violence !

Publié le 5 février 2021 à 14h45 par D.M.

Présent en conférence de presse, Steve Mandanda est revenu sur les incidents qui ont émaillé la manifestation des supporters marseillais samedi dernier.

Les tensions sont vives à l’OM. Mécontents des résultats de l’équipe première et de la gestion du président Jacques-Henri Eyraud, les supporters se sont réunis ce samedi devant le centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus afin d’exprimer leur colère. Un rassemblement qui a très rapidement dégénéré. Certaines personnes ont pénétré au sein de la Commanderie et ont saccagé les lieux, alors que les joueurs étaient présents. Présent en conférence presse ce vendredi, Steve Mandanda est revenu sur ces évènements et a tenu à adresser un message aux supporters marseillais.

« Je demande qu’on retrouve une certaine unité »