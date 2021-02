Foot - OM

OM - Clash : Valbuena dézingue Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 5 février 2021 à 12h00 par La rédaction

Visiblement très déçu de la tournure du projet McCourt à l'OM, Mathieu Valbuena n'hésite pas à s'en prendre frontalement à son président, Jacques-Henri Eyraud.

C'est la crise à l'OM ! Samedi dernier, plusieurs centaines de supporters avaient envahi la Commanderie afin de manifester leur colère envers la direction du club phocéen, provoquant de nombreux dégâts. Quelques jours après ces incidents déplorables, André Villas-Boas avait scellé son divorce avec le club phocéen en conférence de presse en accusant ses dirigeants d'avoir recruté Olivier Ntcham contre son gré, ce qui a entraîné sa mise à pied. Jacques-Henri Eyraud a donc vécu une semaine bien chargée, et selon Mathieu Valbuena qui a porté le maillot de l'OM pendant 8 ans (2006-2014), le président du club phocéen est le principal responsable de cette descente aux enfers.

« Avant de remettre en cause l’historique du club, il faut déjà balayer devant sa porte »