Foot - OM

OM - Malaise : Déjà un premier énorme coup dur pour Milik avant le Classico contre le PSG !

Publié le 6 février 2021 à 3h45 par A.M.

Auteur de son premier but en Ligue 1 mercredi à Lens (2-2), Arkadiusz Milik pourrait être coupé dans son élan et manquer le Classico face au PSG dimanche.

Arrivé cet hiver en provenance de Naples sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Arkadiusz Milik est très attendu à l'OM qui cherche un vrai avant-centre de référence depuis plusieurs mois. Le Polonais n'aura d'ailleurs pas attendu longtemps pour inscrire son premier but puisqu'il a marqué contre Lens mercredi soir (2-2). Malgré tout, l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam est encore loin de son meilleur niveau, notamment d'un point de vue physique après avoir été mise à l'écart à Naples. Et Milik pourrait connaître un premier coup d'arrêt dans sa montée en puissance.

Milik absent contre le PSG ?