Foot - OM

OM - Malaise : Quand les supporters du PSG volent au secours de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 7 février 2021 à 13h10 par B.C.

Venus en nombre aux abords de l’aéroport Paris-Le Bourget avant le déplacement du PSG à Marseille, les supporters du club de la capitale ont apporté un dernier soutien à leur équipe, mais également à Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM.

Ce dimanche, le PSG se déplace au Vélodrome pour un Classique très attendu. Les hommes de Mauricio Pochettino ont en effet une revanche à prendre après leur défaite à l’aller (1-0), tandis que l’OM doit se reprendre pour tenter renouer le lien avec les supporters phocéens. Ces derniers sont en effet excédés après les mauvais résultats de ce début d’année et en veulent également à la direction, et plus particulièrement à Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM était clairement visé par les incidents survenus à la Commanderie le week-end dernier mais a déjà fait savoir qu’il n’envisageait absolument pas de claquer la porte. Et le président de l’OM a reçu un soutien pour le moins inattendu.

« "L'OM du chaos, des magouilles..." soutien à JHE ! »

Alors que les joueurs du PSG se sont envolés pour Marseille ce dimanche matin, une centaine de supporters parisiens se sont réunis au Bourget pour encourager leur équipe… mais également Jacques-Henri Eyraud ! Alors que ce dernier traverse une grosse zone de turbulences, les fans du PSG ont affiché une banderole ironique en direction du président de l’OM : « "L'OM du chaos, des magouilles..." Soutien à JHE ! ». Un message faisant référence à la sortie de Jacques-Henri Eyraud dimanche dernier sur Téléfoot la chaîne , évoquant le passé trouble du club phocéen. « Il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision de l'OM que l'on connaît, qui a fait des grandes choses, qui a gagné des titres, qui a connu des grands succès, mais aussi celle de l'OM du chaos, de l'OM qui a connu 20 entraîneurs en 20 ans, de l'OM des magouilles, de l'OM de la chronique judiciaire, de l'OM des affaires », avait-t-il confié.