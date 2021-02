Foot - OM

OM - Malaise : Lors d'une réunion, les joueurs et les supporters se sont expliqués !

Publié le 6 février 2021 à 16h45 par Th.B.

En marge de la réception du PSG dimanche soir au Vélodrome, les groupes de supporters de l’OM se seraient entretenus avec les joueurs du club phocéen ce samedi afin de tenter d’apaiser la situation de part et d’autres.

Le week-end dernier, les supporters de l’OM décidaient de faire connaître leur colère concernant la mauvaise passe que traverse le club en vandalisant l’entrée du centre Robert Louis-Dreyfus afin de secouer les joueurs au sens figuré et propre puisque qu’Alvaro Gonzalez semble avoir gardé des séquelles de ces débordements. Invités à s’exprimer au terme d’une confrontation, les différents groupes de supporters de l’OM ont refusé de répondre favorablement à la requête du club au sein duquel il s’est depuis passé beaucoup de choses. En effet, André Villas-Boas a décidé de déposer sa démission mardi et l’a annoncé en conférence de presse. Mis à pied à titre conservatoire dans la foulée, l’entraîneur de l’OM a été remplacé de façon intérimaire par Nasser Larguet. Plus récemment, de nouvelles rumeurs de rachat du club ont vu le jour et le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, par le biais de sa Kingdom Holding Company , serait à l’initiative. Après une semaine, les supporters auraient finalement rencontrés les joueurs, et seulement le vestiaire marseillais ce samedi.

Les joueurs ont fait face à la grogne des supporters mécontents !