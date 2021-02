Foot - OM

OM - Malaise : Entre les supporters et Eyraud, le divorce est consommé !

Publié le 6 février 2021 à 19h10 par Th.B.

Au cours de la réunion entre les supporters de l’OM et les joueurs ce samedi, il a été question de Jacques-Henri Eyraud. Aux yeux des supporters, la confiance serait rompue envers le président phocéen.

Ce samedi, les groupes de supporters de l’OM se seraient enfin entretenus avec le vestiaire de l’Olympique de Marseille, à l’exception d’Arkadiusz Milik, forfait pour l’opposition entre le club phocéen et le PSG dimanche soir au Vélodrome. RMC Sport a dévoilé les grandes lignes de cette réunion qui aurait eu lieu sur la pelouse même du centre Robert Louis-Dreyfus. Des débordements aux résultats de l’équipe tout au manque d’investissement des joueurs, les supporters ont fait le point sur les problèmes à leurs yeux de l’OM actuellement. Cependant, le plus gros problème reste le même et se nomme Jacques-Henri Eyraud. Au cours de la réunion, le cas du président de l’OM a été examiné par les supporters.

Les parties « irréconciliables » pour les supporters