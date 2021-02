Foot - OM

OM - Malaise : Thauvin, Payet… Confrontés aux joueurs, les supporters ont vidé leur sac !

Publié le 6 février 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 6 février 2021 à 17h40

Une semaine après les débordements devant le centre Robert Louis-Dreyfus, les supporters se sont enfin réunis afin de discuter avec les joueurs de l’OM. Un entretien long d’une heure qui a permis aux différentes parties d’évoquer les problèmes actuels et de mettre les choses à plat. De Florian Thauvin à Dimitri Payet en passant par les débordements, tout a été passé au peigne fin.

Les images ont beaucoup fait parler le week-end dernier. Lassés de voir leur club adoré montrer le visage qu’il affiche depuis quelque temps désormais, les supporters sont montés au créneau en investissant le centre Robert Louis-Dreyfus et en vandalisant l’entrée du centre d’entraînement. Dans toute cette agitation, Alvaro Gonzalez a semble-t-il été légèrement blessé. Invités à s’expliquer sur les motifs de leur coup de gueule, les supporters étaient restés muets depuis les incidents. En parallèle, André Villas-Boas a présenté sa démission mardi et a été par la suite mis à pied à titre conservatoire par les dirigeants du club phocéen, à savoir le directeur du football Pablo Longoria ou encore le président Jacques-Henri Eyraud. Nasser Larguet assure l’intérim. En outre, de nouvelles rumeurs de rachat ont fait irruption dans la presse vendredi, la Kingdom Holding Company , détenue par le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, souhaitant prendre les rênes du club. Au coeur de toutes ces spéculations, une entrevue aurait eu lieu ce samedi entre les joueurs de l’OM et les groupes de supporters. Aucun dirigeant ou membre du staff technique n’était à noter selon RMC Sport qui a fait un tour d’horizon de cet entretien au sommet et seul Arkadiusz Milik aurait été absent.

Steve Mandanda a ouvert le bal

De par son rôle de capitaine de l’équipe première de l’OM, Steve Mandanda aurait pris la parole dès l’entame de cet entretien. Par l’intermédiaire de son calme bien connu, le champion du monde aurait expliqué aux supporters que les joueurs sont confrontés à un blocage certes, mais que la tendance pouvait s’inverser grâce à une victoire ou un déclic d’une tout autre nature. Les supporters auraient appréciés le discours du capitaine du navire phocéen. Par la suite, la réunion serait entrée dans le vif du sujet et les groupes auraient fait part de leur mécontentement à propos de plusieurs joueurs.

Thauvin, Payet et Benedetto visés par les supporters…

Commençant à perdre patience concernant les prestations de Florian Thauvin, les supporters auraient confrontés le champion du monde. L’attitude du joueur, et celle de Dimitri Payet, aurait été pointée du doigt ainsi que leurs niveaux de jeu respectifs, sans oublier les polémiques dont il font l’objet à propos des salaires. Florian Thauvin aurait joué la transparence en expliquant qu’il traversait une période de doute qui serait due à son avenir et aux désaccords concernant sa prolongation à l’OM. Néanmoins, il aurait été clair : il donnerait tout pour l’OM qu’il pourrait quitter à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. De son côté, Payet serait resté en retrait, faisant preuve d’intimidation face aux supporters, toujours selon RMC Sport. Il compterait faire le maximum pour montrer le niveau auquel il est attendu. Pour finir, Dario Benedetto aurait lui aussi été la cible des supporters qui estiment ne plus reconnaître l’attaquant argentin qui aurait été bousculé verbalement.

Alvaro Gonzalez a calmé le jeu

En bon meneur d’hommes, Alvaro Gonzalez a lui aussi pris la parole en faisant front. Le respecté défenseur espagnol, qui prend toujours les choses à cœur, aurait haussé le ton, fatigué de la constante remise en cause de l’investissement et de l’implication de l’équipe. « On passe une mauvaise période mais on donne tout, et je n’ai peur de rien ni de personne. On défend l’OM ». Voici le message que le défenseur de l’OM aurait fait passer.

Le mea culpa des supporters au sujet des débordements

Pour finir, les supporters, à l’approche du Classique face au PSG dimanche soir, auraient fait passer la requête suivante : que les joueurs donnent tout afin de faire honneur au maillot marseillais et à l’écusson du club phocéen. Cet entretien aura eu le mérite de calmer les tensions et aux supporters de justifier les débordements datant de la semaine dernière. À ce sujet, tout le monde serait conscient que la ligne rouge a été franchie. Les supporters l’auraient concédé en regrettant de telles violences, en promettant qu’ils ne s’étaient pas rendus au centre dans l’optique de tout casser. Aucun amalgame ne devrait être fait entre la colère des supporters en rapport aux résultats et leur aversion envers le président Jacques-Henri Eyraud.