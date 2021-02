Foot - OM

OM - Polémique : Commanderie, Capitole… Cette sortie fracassante sur la stratégie de McCourt !

Publié le 7 février 2021 à 13h15 par B.C.

Après les débordements survenus à La Commanderie le week-end dernier, Frank McCourt n’avait pas hésité à faire un rapprochement avec les événements au Capitole quelques jours auparavant à Washington. Une comparaison qui n’étonne pas du côté des Etats-Unis.

En pleine crise, l’OM s’est enfoncé dans le chaos le week-end dernier avec les violents incidents survenus à La Commanderie. Plusieurs supporters se sont en effet introduits dans le centre d’entraînement marseillais pour y casser du matériel. Choqué par ces scènes, Frank McCourt avait alors fait un rapprochement avec l’assaut sur le Capitole de Washington mené par des soutiens à Donald Trump quelques jours auparavant. « Comme tant de citoyens en Amérique et dans le monde j’ai été bouleversé et scandalisé par les images du Capitole, pris d’assaut par des irresponsables obéissant à des injonctions qui les dépassaient. La diffusion de fausses informations et de mensonges à travers les réseaux sociaux a permis de réaliser l'impensable en ébranlant l'un des lieux les plus emblématiques de la démocratie. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos », avait lâché le propriétaire de l’OM. Interrogé par La Provence , le journaliste américain Kevin Baxter ne se dit pas choqué par cette sortie de Frank McCourt.

« McCourt aime se présenter comme la victime »