Foot - OM

OM - Polémique : Commanderie, Capitole… L’improbable comparaison de McCourt !

Publié le 1 février 2021 à 6h45 par T.M.

Ce dimanche, Frank McCourt a réagi aux débordements survenues à La Commanderie, faisant alors un étonnant rapprochement avec ce qui s’est passé il y a quelques jours à Washington.

En colère contre ce qui se passe actuellement à l’OM, les supporters ont laissé éclaté leur colère ce samedi. En effet, plusieurs dizaines de « fans » ont fait preuve d’une énorme violence aux abords de La Commanderie, mais aussi à l’intérieur. En effet, certains ont réussi à pénétrer dans la centre d’entraînement de l’OM pour y casser du matériel. De quoi faire réagir Frank McCourt, propriétaire du club phocéen, qui a alors fait le rapprochement avec les gros débordements survenus il y a quelques jours à Washington, au Capitole, avec les nombreux militants pro-Trump.

Washington comme Marseille ?