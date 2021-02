Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho en rajoute une couche sur le dossier Dele Alli !

Publié le 9 février 2021 à 19h15 par B.C.

Priorité hivernale du PSG, Dele Alli est finalement resté à Tottenham. Ce mardi, José Mourinho est revenu sur la situation de son joueur, en manque de temps de jeu chez les Spurs.

Comme annoncé par le10sport.com en décembre dernier, Mauricio Pochettino était déterminé à mettre la main sur Dele Alli, une piste également validée par Leonardo, qui suit de près le milieu anglais depuis plusieurs mois. Malgré de longues négociations entre le PSG et Tottenham, Dele Alli est finalement resté chez les Spurs , qui ne sont pas parvenus à lui trouver un remplaçant. L’international anglais devra donc prendre son mal en patience avec un temps de jeu famélique à quelques mois de l’Euro. Interrogé ce mercredi en conférence de presse, José Mourinho annonce toutefois que son joueur, absent ces dernières semaines après une blessure au tendon, aura sa chance lors des prochains matches.

« J’espère qu’il pourra aider l’équipe »