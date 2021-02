Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Zidane lâche un terrible constat sur sa situation !

Publié le 10 février 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane n’échappe pas aux critiques cette saison, l’entourage du Français reconnaît qu’il traverse le moment le plus compliqué de sa carrière d’entraîneur.

D’habitude très calme et apaisé face aux journalistes, Zinedine Zidane a mis de côté son flegme habituel pour pousser un gros coup de colère il y a quelques jours. Interrogé sur son avenir, le Français s’est en effet emporté, reprochant les nombreux bruits entourant son avenir. « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! », avait-il notamment lâché. Depuis le début de la saison, le Real Madrid peine en effet à se montrer brillant, et le départ de Zinedine Zidane a été évoqué à de nombreuses reprises.

« C’est moment le plus compliqué… »