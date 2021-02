Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 10 février 2021 à 16h00 par A.D.

En difficulté depuis de longs mois, Marcelo a été annoncé sur le départ lors des dernières fenêtres de transfert. Alors que le vétéran de 32 ans défend toujours les couleurs du Real Madrid, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club merengue, a fait passer un message fort sur son avenir.

Alors qu'il a soufflé ses 32 bougies en mai, Marcelo semble avoir perdu de sa superbe. En effet, le latéral gauche brésilien peine à évoluer à son plus haut niveau ces derniers mois. A tel point que Ferland Mendy a pris le dessus dans la hiérarchie de Zinedine Zidane et que Marcelo aurait même pu quitter le Real Madrid lors des dernières fenêtres de transfert. Passé en 3-4-3 face à Getafe (victoire 2-0), le coach merengue a redonné sa chance à Marcelo. Titularisé ce mardi soir, le natif de Rio de Janeiro a fait forte impression. Ce qui n'a pas échappé à Emilio Butragueño. Interrogé sur l'avenir de Marcelo, le directeur des relations institutionnelles du club merengue a lâché ses vérités tout en faisant l'éloge de son numéro 12.

«Tout le monde sait qui est Marcelo, c'est une légende»