Mercato - Real Madrid : Deux stars de Zidane bientôt poussées vers la sortie ?

Publié le 21 janvier 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Dans un contexte où le Real Madrid traverse une nouvelle période de crise, un profond renouvellement de l’effectif madrilène pourrait intervenir l’été prochain. Et dans cette optique, Isco et Marcelo risqueraient d'être invités à aller voir ailleurs.

L’été dernier, face à ses pertes colossales provoquées par la pandémie de Covid-19, le Real Madrid a décidé de ne recruter personne et de compter sur ses forces en présence pour cette saison 2020/2021. Ainsi, la seule « recrue » du club de la capitale espagnole s’est avérée être Martin Odegaard, revenu prématurément de son prêt fructueux à la Real Sociedad. Mais plusieurs mois après, ce choix de la direction madrilène était-il judicieux ? Si l’on en juge par les résultats du Real Madrid cette saison jusque-là, la réponse penche vers le non. En effet, les Merengue occupent certes la deuxième place du classement de LaLiga, à quatre unités du leader qu’est l’Atlético de Madrid (qui compte deux matchs de moins), mais les performances des hommes de Zinedine Zidane sont loin d’être reluisantes dans le jeu. Plus encore, la Casa Blanca reste sur deux revers consécutifs : le premier la semaine dernière contre l’Athletic Club en Supercoupe d’Espagne (2-1) ; le second ce mercredi contre le CD Alcoyano (2-1), écurie de troisième division espagnole, en Copa del Rey.

Zinedine Zidane ne serait pas encore menacé...

De quoi ouvrir une nouvelle période de crise dans un Real Madrid qui semble à bout de souffle cette saison. Ainsi, un changement apparaît nécéssaire au sein de l’écurie madrilène afin d’insuffler un nouveau souffle et enfin lancer une nouvelle ère. Celle-ci s’écrira-t-elle avec Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où cette énième période de crise aurait relancé les doutes en interne autour de la figure du technicien français à en croire les informations parues dans AS ce jeudi. Cependant, pour l’heure, un départ du Champion du Monde 1998 ne serait à l’ordre du jour, même si une défaite contre le Deportivo Alavés ce week-end en Liga ne ferait qu’accroitre le climat toxique l’entourant actuellement en interne. En revanche, si aucune décision ne sera prise dans l’immédiat avec le Français, les dés pourraient d’ores et déjà être jetés avec certains joueurs du Real Madrid qui affichent un net déclin depuis maintenant plusieurs mois.

... mais des joueurs comme Isco et Marcelo seraient poussés vers la sortie !