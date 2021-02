Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane est prévenu pour son avenir

Publié le 10 février 2021 à 21h30 par A.D.

Peu utilisé par Zinedine Zidane, Isco aurait demandé à quitter le Real Madrid lors du dernier mercato hivernal. Alors que le milieu offensif espagnol est finalement resté à la Maison-Blanche, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club merengue, s'est positionné sur son avenir.

Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu depuis le début de saison, Isco aurait demandé à partir. Toutefois, le voeu du milieu offensif du Real Madrid ne s'est pas exaucé. Toujours à la Maison-Blanche , Isco ne voit pas sa situation évoluer dans le bon sens, bien au contraire. Ce mardi soir (Real Madrid 2-0 Getafe), Zinedine Zidane a même préféré titulariser sa jeune pépite Marvin Park (20 ans), plutôt que l'ancien de Malaga. Interrogé par Vamos sur la situation d'Isco, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, n'a pas souhaité s'immiscer entre Zinedine Zidane et son numéro 22.

Une vente toujours d'actualité pour Isco ?