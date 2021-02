Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, PSG, Braithwaite… Ce gros coup de gueule contre le Barça !

Publié le 10 février 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone ne cesse de se plaindre des appels du pied du PSG pour Lionel Messi, cela commence à en agacer certains. Et après Rudi Garcia, c’est Txema Indias, directeur sportif de Leganés, qui s’est agacé.

Trop c’est trop pour le FC Barcelone. Bien que Lionel Messi soit libre de négocier avec le club de son choix étant en fin de contrat, les agissements du PSG agacent. Alors que les appels du pied sont nombreux, Ronald Koeman n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule. A quelques jours du choc entre les deux clubs en Ligue des Champions, en Catalogne, on se plaint d’être déstabilisé par le PSG. Mais cela en fait bien rire certains. Dernièrement, Rudi Garcia avait évoqué la théorie de l’arroseur arrosé après l’épisode de Memphis Depay. Et ce mercredi, il en est de même avec Leganés, qui se rappelle très bien ce qui s’est passé l’hiver dernier avec Martin Braithwaite.

« J’ai lu toutes ces choses de déstabilisation et ça me fait rire »