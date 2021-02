Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria enfin fixé pour Rafael Benitez ?

Publié le 10 février 2021 à 18h45 par A.C.

Rafael Benitez fait partie des pistes activée par Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas.

La grande question du moment est, qui sera l’entraineur de l’Olympique de Marseille ? Dès le départ d’André Villas-Boas acté, Pablo Longoria s’est rapidement mis au travail. Sur le10sport.com nous vous avons dévoilé les différentes pistes activées par le head of football de l’OM. L’une d’entre elles concerne Rafael Benitez, qui a tout récemment quitté le Dalian Yifang à cause de la crise sanitaire. « Malheureusement, comme tant de choses l'année dernière, le Covid-19 a changé nos vies et nos projets » avait-il annoncé en janvier dernier, via un communiqué. « À partir d'aujourd'hui, mes assistants et moi-même n'entraînerons malheureusement plus le Dalian Professional FC. La pandémie est toujours là, pour nous tous, et soutenir nos familles a été une priorité lors de la prise de cette décision ». Selon nos informations des échanges ont eu lieu avec Longoria, mais Benitez n’y a finalement pas donné suite.

Le Napoli plutôt que l’OM pour Benitez