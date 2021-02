Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa, Eyraud... Sampaoli est encore loin de faire l’unanimité !

11 février 2021

Favori pour prendre la succession d'André Villas-Boas, Jorge Sampaoli pourrait simplement servir à Jacques-Henri Eyraud de faire diversion.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité pour remplacer André Villas-Boas sur le banc de l'Olympique de Marseille. Le technicien argentin semble d'ailleurs très intéressé de reprendre en main le club phocéen où Marcelo Bielsa, son mentor, a laissé une trace indélébile. D'ailleurs, selon Emmanuel Petit, c'est sa proximité avec le Loco qui aurait convaincu Jacques-Henri Eyraud, conscient que cela pourrait calmer les supporters.

«Sampaoli est tout sauf stable... Pour moi, Sampaoli, c'est la dernière carte d'Eyraud»