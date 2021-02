Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un premier grand danger pour Longoria avec Sampaoli ?

Publié le 11 février 2021 à 3h15 par A.M.

Spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif explique que Jorge Sampaoli peut avoir des relations conflictuelles avec ses dirigeants. Un aspect à prendre en compte alors que le contexte marseillais est brûlant.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied par sa direction il y a une semaine. Le technicien argentin serait d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre le club phocéen où son mentor, Marcelo Bielsa a laissé une trace indélébile. Son tempérament de feu et son projet de jeu devraient plaire aux supporters de l'OM, mais Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, assure également que cela pourrait poser problème avec la direction.

«S’il n’a pas le soutien de sa direction, il peut aller vite au clash»