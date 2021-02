Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de se faire doubler pour la succession de Villas-Boas ?

Publié le 10 février 2021 à 9h45 par A.C.

Pablo Longoria pourrait voir un de ses pistes tomber à l’eau, dans sa quête d’un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille.

Après Marcelo Bielsa, les supporters marseillais pourraient accueillir un autre « loco ». Réputé pour son caractère incendiaire et disciple déclaré de l’actuel coach de Leeds, Jorge Sampaoli est la priorité de l’Olympique de Marseille, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais le problème c’est que Sampaoli est sous contrat avec l’Atlético Mineiro et ne serait donc disponible qu’à la fin du championnat brésilien, soit vers fin février ou début mars. Ainsi, Longoria travaillerait sur d’autres pistes, comme celle menant à Walter Mazzarri, qui apprécierait tout particulièrement l’OM à en croire la presse italienne.

De Laurentiis veut Mazzarri au Napoli