Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indice très clair sur l’avenir de Raphaël Varane ?

Publié le 11 février 2021 à 5h15 par T.M.

Ces derniers jours, l’incertitude a gagné l’avenir de Raphaël Varane. Faut-il alors s’attendre à un départ du joueur du Real Madrid ? Réponse.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait perdre gros avec notamment le départ de Sergio Ramos. Mais la catastrophe pourrait être encore plus grande pour la Casa Blanca puisque l’autre défenseur central, à savoir Raphaël Varane, pourrait lui aussi s’en aller. En effet, du côté de l’Espagne, l’avenir du champion du monde est plus qu’incertain. Alors que Varane est sous contrat jusqu’en 2022, le Real Madrid va tout faire pour le prolonger, mais si cela n’était pas le cas, il sera alors mis sur le marché.

Un départ pour Varane ?