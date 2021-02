Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose ses conditions pour Sergio Ramos !

Publié le 11 février 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos pourrait possiblement s’écrire du PSG, Leonardo aurait pris une grande décision concernant le joueur du Real Madrid.

A 34 ans, Sergio Ramos pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, en fin de contrat au Real Madrid, l’Espagnol n’arrive toujours pas à se mettre d’accord avec Florentino Pérez concernant sa prolongation. Face à ce désaccord, Ramos pourrait se retrouver libre en fin de saison et ainsi s’engager avec n’importe quel club. Et le joueur de Zinedine Zidane aura l’embarras du choix puisque les plus grosses écuries se presseront pour l’accueillir. Cela sera notamment le cas du PSG. A la recherche d’un défenseur central, le club de la capitale serait prêt à faire de grosses folies pour Sergio Ramos.

La condition du PSG