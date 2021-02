Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Pierre Ménès, Daniel Riolo plombe les espoirs d’une vente du club !

Publié le 11 février 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que la vente de l'OM est au cœur de toutes les attentions, Pierre Ménès et Daniel Riolo ont tour à tour démonté les rumeurs.

Ces dernières jours, les rumeurs concernant la vente de l'OM vont bon train. Mais Pierre Ménès a rapidement jeté un froid sur ce dossier. « Tous les mecs qui sont sur le dossier me disent que c’est bidon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j’ai de gros doutes (...) On n’a que des démentis de McCourt. McCourt veut 460M, il y a 200M€ de dettes, il faut à minimum 200M€ pour retaper une équipe et tu te retrouves déjà à 850M€ avant d’avoir dit atchoum. Et en plus, les politiques marseillais veulent que le mec rachète le stade. On est sur un petit budget de départ d’1,2Md voire d’1,3Md. Il va falloir le trouver le pigeon. Mettre 1,3Md à l’OM c’est se faire pigeonner, oui », confiait-il sur la chaîne YouTube de la Team Barbet .

Ménès et Riolo jettent un froid sur la vente de l'OM