Mercato - OM : Un petit pactole inattendu pour Pablo Longoria ?

Publié le 10 février 2021 à 21h10 par T.M.

Face aux difficultés financières, Pablo Longoria et l’OM sont à la recherche de la moindre économie. Et d’ici quelques mois, les Phocéens pourraient enregistrer une rentrée d’argent qui n’était pas forcément prévue.

Alors que l’OM subit actuellement de plein fouet la crise économique, cela n’arrange clairement pas la situation des Phocéens. En effet, le club marseillais est en grande difficulté, accusant un énorme déficit. Pour Pablo Longoria, la mission est donc de réduire les dettes et cela a notamment commencé avec la vente de Morgan Sanson durant ce mercato hivernal, parti pour 18M€ à Aston Villa. Mais ces ventes sont loin d’être terminées à l’OM. Reste à savoir qui pourrait rapporter de l’argent au club phocéen. Si les regards se tournent vers Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, les deux plus grosses valeurs marchandes de l’équipe, Kevin Strootman pourrait lui aussi rendre un grand service.

Ça va se bousculer pour Strootman ?