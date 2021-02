Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Pérez est suspendu aux lèvres de Zidane !

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait ne pas honorer son engagement envers le club merengue jusqu’à son terme. Ce qui aurait un sérieux impact sur les dossiers Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Haaland. Explications.

« Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré. C’est la réalité et je l’accepte. Je suis en colère parce que... vous (les journalistes) faites votre travail. Mais nous voulons faire le nôtre. Nous continuerons à travailler. Tout comme vous faites votre travail. Mais respectez ceux qui travaillent ici » . En conférence de presse, Zinedine Zidane perdit son légendaire sang-froid après l’énième question d’un journaliste concernant son avenir, lui qui est certes contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, mais qui pourrait perdre son poste en raison des performances mitigées du club merengue. En effet, cette saison, la position de Zidane a été remise en question à plusieurs reprises. Finalement, l’entraîneur du Real Madrid n’a jamais été remercié, mais serait susceptible de l’être en cas de mauvaise prestation du Real Madrid en Ligue des champions, le club n’ayant plus atteint le dernier carré de la C1 depuis le départ de Zidane en 2018. En outre, en raison de la passe difficile sur le plan économique traversée par le champion d’Espagne, un changement d’entraîneur ne serait pas simple à mettre en place, les dirigeants merengue ne pouvant pas lui assurer de grosses recrues.

Zidane, la clé du projet renouveau du Real Madrid…