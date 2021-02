Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Terrible annonce sur la situation de Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En difficulté cette saison sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane vit une période très compliquée comme le concède d’ailleurs l’un de ses proches.

Même si le Real Madrid pointe à la deuxième place de Liga, à cinq points du leader (l’Atlético de Madrid), et reste en course en Ligue des Champions, Zinedine Zidane est plus que jamais montré du doigt. Les résultats irréguliers de son équipe et le style affiché depuis plusieurs mois préoccupent les observateurs, à tel point qu’un de Zidane serait même envisagé par la direction du Real Madrid. Et en privé, l’entraîneur français afficherait également de sérieux doutes…

Le clan Zidane témoigne