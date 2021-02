Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé à cause… de Messi !

Publié le 11 février 2021 à 15h15 par Th.B.

Destiné à rejoindre le Real Madrid ou encore Liverpool, Kylian Mbappé pourrait rallier Manchester en cas de départ du PSG. Et plus particulièrement City à en croire The Athletic, en raison du dossier Lionel Messi.

Et si Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG ? Selon As , ce serait l’option la plus probable à ce jour. D’ailleurs, son entourage l’inciterait à sceller son avenir à Paris, à condition qu’une clause soit insérée dans cet accord afin qu’il puisse quitter le PSG au moment le plus opportun à ses yeux, pour le club de son choix, via une indemnité de transfert prédéfinie. Néanmoins, la presse espagnole a récemment assuré que si Lionel Messi choisissait de rejoindre le PSG cet été, le Real Madrid ferait le nécessaire afin de recruter Kylian Mbappé. Cependant, hormis le Real Madrid, Manchester City serait une véritable option pour Mbappé. Et d’autant plus si Lionel Messi finissait par porter son choix sur le PSG.

Et si c’était Manchester City pour Mbappé ?