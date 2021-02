Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans de Longoria se compliquent pour la succession de Villas-Boas !

Publié le 11 février 2021 à 13h15 par T.M.

Outre Jorge Sampaoli, Robert Moreno serait l’une des autres pistes privilégiées par Pablo Longoria. Mais concernant l’entraîneur espagnol, la tâche de l’OM pourrait bien se compliquer.

A l’occasion de la présentation d’Olivier Ntcham dernièrement, Pablo Longoria avait fait le point sur la succession d’André Villas-Boas et la recherche d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Le « Head of Football » marseillais avait alors assuré travailler sur différentes pistes, a un stade plus ou moins avancé en fonction de chacune. Annoncé comme la priorité de l’OM, Jorge Sampaoli ne serait donc pas la seule option. Et sur la short-list de Longoria, on retrouverait notamment Robert Moreno. Déjà passé par le banc de l’AS Monaco, l’Espagnol serait très apprécié par son compatriote. Mais il pourrait opter pour un autre challenge que celui proposé par les Phocéens.

Direction Getafe ?