Mercato - OM : Jorge Sampaoli sort du silence pour l’OM !

Publié le 11 février 2021 à 8h15 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs jours que Jorge Sampaoli est annoncé sur le banc de l’OM. Face à ces rumeurs, la question a directement été posée à l’entraîneur argentin.

Ce mercredi, face à Auxerre, c’est encore Nasser Larguet qui était présent sur le banc de l’OM. Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas, il assure donc l’intérim et cela va durer jusqu’à ce que Pablo Longoria trouve un nouvel entraîneur. En coulisse, le « Head of Football » s’active pour dénicher le futur homme fort de l’OM, multipliant pour cela les pistes. Alors que Longoria avait assuré étudier différents profils, un semble retenir son attention en particulier : Jorge Sampaoli. A 60 ans, l’entraîneur de l’Atlético Mineiro apparait comme le grand favori pour venir s’asseoir sur le banc phocéen d’ici peu.

« Ce sont toujours des intérêts »