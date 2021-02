Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Croyez-vous à la vente de l'OM ?

Publié le 11 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Depuis quelques jours, c'est le sujet brûlant à Marseille : la vente de l'OM. Il faut que plusieurs informations ont circulé selon lesquelles tout était bouclé avant que les démentis ne s'enchaînent. Difficile d'y voir clair dans ce feuilleton. Mais qui croire ?

« J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. » Par cette phrase, Thibaud Vézirian a lâché une énorme bombe concernant la vente de l'OM. Le journaliste, très actif sur ce dossier, assure que Frank McCourt a accepté de vendre le club à une holding appartenant à Al-Walid bin Talal : Kingdom Holding Company. Depuis, les rumeurs concernant ce dossier ne cessent de s'accélérer et sont contradictoires, au point que cela devient illisible. En effet, pour la vente de l'OM, les avis sont catégoriques et il n'y a jamais de juste milieu. Dans ces conditions, pensez-vous que l'OM sera vendu prochainement ?

Le flou est total pour la vente de l'OM